Excuses Unilever na racistische reclame haarverzorging

De advertentie, afgelopen week op de site van drogisterijketen Clicks vertoond, beschreef bij de beelden het haar van blonde vrouwen als ’normaal’ en ’fijn, stijl’ en dat van zwart kroeshaar als ’beschadigd en droog’ of dof en saai.

De woorden veroorzaakten een storm van verontwaardiging op sociale media. De linkse oppositiepartij Economic Freedom Fighters dreigde met een boycot van producten als Clicks en Unilever geen maatregelen zouden treffen.

Haarproduct van Unilever tien dagen uit de handel na protesten. Ⓒ FOTO REUTERS

Clicks vocht de dagenlange protesten voor zijn winkels aan bij de rechter. Er werden naar eigen zeggen zeker 425 filialen belaagd, nadat de Economic Freedom Fighters hadden opgeroepen tot ’aanvallen’ op de winkels. Daarbij werd bij een filiaal een brandbom gegooid en bij andere vernielingen aangericht, aldus Clicks. De rechter oordeelde dat die protesten mits geweldloos toch zijn toegestaan.

’Geschokt’

Unilever bood vrijdag in een reactie excuses aan. Het erkent het gebruik van ’racistische beelden’. Het Brits-Nederlandse concern stelde ’geschokt’ te zijn ’toen we ontdekten dat we afbeeldingen hadden aangeleverd voor de Clicks-website waarin zwart haar als inferieur werd afgebeeld. Dit was racistisch en we bieden onvoorwaardelijk onze excuses aan’, aldus het concern in een verklaring van 11 september.

Unilever zei dat ’de campagne juist bedoeld (was) om de schoonheid van verschillende haarsoorten te benadrukken. Het zegde nader onderzoek toe naar ’waarom deze fout niet is ontdekt’.

In de fout in India

Unilever erkende eerder in de fout te zijn gegaan met zijn ’Fair & Lovely’-product, waarmee klanten hun huid kunnen bleken. Daarbij gebruikte het de term ’fair’ of blank, die voor aanstoot zorgde en later werd geschrapt. In juni veranderde Unilever de naam in ’Glow & Lovely’.

Bij Zuid-Afrika zitten eerdere aanvallen van de Economic Freedom Fighters op H&M-winkels in het geheugen, nadat het modeconcern een campagne begon met een zwart jongetje in een trui met de slogan ’Coolste aapje in de jungle’.

Unilever zegt naar aanleiding van de laatste affaire een nieuwe adviesraad op te tuigen met ’interne en externe experts’ om al vroeg na te gaan hoe zijn haarproducten worden beoordeeld.

Het concern stelde ook de al voor personeel verplichte ’diversiteits- en inclusiviteitstraining’ aan te scherpen om onbewuste vooroordelen onder werknemers aan te kaarten.

Zigeunersaus

Donderdag haalde Unilever al zijn Tresemmé-haarverzorgingsproducten gedurende 10 dagen uit Zuid-Afrikaanse winkels, als signaal van spijt. Sommige filiaalhouders waren zelf al begonnen met het verwijderen van het haarproduct.

Half augustus deed Unilever in Nederland de naam ’zigeunersaus’ in de ban. Die zou ’negatief geïnterpreteerd’ kunnen worden. De saus heet nu ’paprikasaus op Hongaarse wijze’.