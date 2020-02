Zakenmannen stappen in Studio 100

Swerts is de grote man achter lijmfabrikant Soudal. Hij koopt een belang van 17% in Studio 100. Donck, een topbestuurder van de bank KBC, verwerft een belang van 8% in het bedrijf achter succesnummers als K3, Samson & Gert, Mega Mindy en Kabouter Plop.

Prijskaartje

Het is niet bekendgemaakt hoeveel zij voor de aandelen betalen. Analisten gingen eerder uit van een prijskaartje van €125 tot 150 miljoen. Verhulst, Bourlon en BNP Paribas Fortis blijven wel grootaandeelhouder van Studio 100, maar brengen hun belang dus terug.

Studio 100 heeft grote plannen om de komende jaren te gaan groeien in het buitenland. De ’Vlaamse Disney’ bezit in vier landen pretparken zoals Plopsaland. Het concern is van plan deze tak uit te breiden met vakantieverblijven, hotels en waterparken in Duitsland en Frankrijk. Ook zijn er plannen om te groeien in China.