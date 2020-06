’Geef personeel vertrouwen’

AFAS ontwikkelt niet alleen software, maar is ook bekend als sponsor van voetbalclub AZ, het circustheater in Scheveningen en als bouwer van een nieuw theater in Leusden.

Van der Veldt verwacht dat veel mensen die nu thuiswerken, straks niet meer terug willen naar honderd procent werken op kantoor: „We zullen meer blijven thuiswerken, met als gevolg minder verkeer. Dat is zeer positief!”

Meteen rijst dan de vraag: „Hoe ga je straks op een goede manier met elkaar een vergadering in? Want een gedeelte van de mensen zit op kantoor aan tafel en een ander deel thuis achter de computer. Dat is iets wat we over de hele wereld moeten fiksen.”

De koffiehoek, waar de leukste ideeën spontaan ontstaan, waar blijft die? Van der Veldt: „Die kan met een camera worden verbonden aan de koffieplek thuis. Er zijn onder onze 500 collega’s mensen die op hun werkplek voortdurend de camera open hebben staan. Zodat je hen altijd kan aanspreken.”

Er zijn volgens de it-topper twee zaken waarmee we ons door de crisis kunnen helpen: „Digitalisering en een cultuur van vertrouwen. Want de baas ging er lang van uit dat werknemers met thuiswerken hun uren niet zouden maken. Daar moeten we vanaf.”