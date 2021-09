Na snoeihard rapport over gezondheidsschade lijkt voortbestaan Hoogovens minder vanzelfsprekend

Premium Binnenland

RIVM-rapport Tata slaat in als bom: ’De grenzen zijn bereikt’

Het RIVM-rapport over de stofneerslag in woonwijken nabij Tata Steel slaat in als een bom. Gedeputeerde Jeroen Olthof vraagt zich hardop af of Tata Steel nog kan bestaan in de dichtbevolkte IJmond en Dorpsraad Wijk aan Zee eist vergaande maatregelen, zoals de onmiddellijke sluiting van de sterk vero...