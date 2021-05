Na 27 jaar trouwe dienst ontslagen om weekje vakantie

Lezerscolumn

Boze Karin: ’Deze sollicitatievraag hadden ze nooit aan een 25-jarige gesteld!’

Lezeres Karin de Groot (62) vraagt zich af waarom een sollicitante wel haar best moet doen voor een sollicitatie en degene die het sollicitatiegesprek afneemt niet. En of een potentiële werkgever kan vragen hoe vitaal je eigenlijk nog bent. ’No way dat je in een sollicitatiegesprek met een vijfentwi...