Ondernemers vrezen hogere prijzen door coronavirus

Dat meldt ondernemersverenigingen evofenedex, FME, MKB-Nederland en VNO-NCW na een rondgang onder leden.

Bevestigd werd woensdag tijdens een bijeenkomst in de Haagse Malietoren, waarbij rond honderd ondernemers aanwezig waren, de schaarste aan containers. De volle containers blijven op kades staan in China, omdat medewerkers die ze uitladen nog thuis zitten of omdat er geen vergunningen zijn voor het vervoer van en naar fabrieken, melden de Nederlandse ondernemers in een persbericht.

Grote capaciteitstekorten

Ook werden eerdere signalen bevestigd dat er grote capaciteitstekorten voor luchtvracht zijn, door de uitval van vluchten. „In het zeetransport heeft de eerste rederij al een boekingstop afgekondigd op de lijn Rotterdam – China voor maart”, aldus de ondernemers. „Andere rederijen volgen mogelijk dit voorbeeld.”

Verzekeraars meldden eerder dat Nederlandse ondernemers die schade lijden van het coronavirus waarschijnlijk voor gaan opdraaien.

De inschatting van de ondernemersverenigingen is dat de capaciteitsproblemen de tarieven in luchtvracht en zeetransport opdrijven.

Sommige fabrieken in China worden inmiddels opgestart. Maar door beperkende maatregelen gaat dit langzaam.

Zelfs als de verspreiding van het virus op korte termijn wordt gestopt, zullen de problemen in het transport en de productie nog maanden na-ijlen, aldus de ondernemers.