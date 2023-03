Premium Het beste van De Telegraaf

Column: halve garen brengen onze democratie in gevaar

Zo welvarend, en toch zo boos.

Het inkomen per hoofd van de bevolking is nu twee keer zo hoog als in 1975. Dat zegt voor de welvaart van de bevolking niet alles, want een groter deel van het inkomen kan naar bedrijven zijn gegaan (hetgeen ook het geval is), maar ook als we naar een paar aansprekende bestedingscategorieën kijken, kunnen we vaststellen dat de materiële welvaart sinds 1975 grofweg is verdubbeld.