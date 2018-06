Nasdaq piekt met steun van Apple

New York - De Amerikaanse aandelenbeurzen vervolgden de weg omhoog bij de start van de nieuwe handelsweek met een nieuwe piek voor technologiebeurs Nasdaq. Het sterke banenrapport in de VS van afgelopen vrijdag hield de koopbereidheid in stand. Zorgen over de wereldwijde handelsspanningen verdwenen verder naar de achtergrond. Apple scherpte de recordstand verder aan.