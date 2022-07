Premium Het beste van De Telegraaf

Column: een ode aan Dolly Bellefleur

Door Danielle Braun Kopieer naar clipboard

Al meer dan 30 jaar is Dolly's motto 'Laat Liefde Regeren'. Ⓒ ANP/HH

In mijn jonge jaren was het een soort KPI om te meten of je event of gay-demo wel geslaagd was of niet: 'is Dolly er ook?'. Jonge Dolly was in mijn coming out jaren hét symbool voor de vrolijkheid, veelkleurigheid en strijdbaarheid van de gay beweging. Het was Dolly die me liet stralen door haar robes (zeg nooit jurk), me liet lachen met haar zalige songs, en 'oh néé' liet zeggen bij haar messcherpe, fout op het randje, talks. In gallery Art Zaanstad is er een tentoonstelling als eerbetoon aan Dolly Bellefleur, alter ego of moet ik zeggen levensgezel, van Ruud Douma.