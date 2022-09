Schiphol schroeft capaciteit nog verder terug: ’Reiziger de klos’

Schiphol bracht de onheilstijding donderdagochtend naar buiten in een overleg met 120 vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen en andere belanghebbenden. Een woordvoerster laat weten dat de precieze details nog ontbreken. Zo is niet duidelijk hoeveel beveiligers er tekort zijn, hoeveel capaciteit er terug moet en vanaf welke datum. Dat zou al binnen enkele dagen kunnen zijn. „Vanmiddag gaan we in overleg met de slotcoördinator, waarna meer duidelijk is.”

„Het was een groot pandemonium”, zegt voorman Marnix Fruitema van luchtvaartkoepel Barin. Op basis van het overleg kan hij voor oktober al getallen noemen. „Schiphol wil 18% minder opstappende passagiers in oktober. Wij moeten als sector weer het mes in de stoelen zetten, waardoor reizigers en luchtvaartmaatschappijen de klos zijn.”

Schiphol had al minder ruimte voor vertrekkende passagiers in september en oktober. Deze capaciteitsbeperking komt daar dus bovenop.

Woede

De maatregel leidt tot woede en verbijstering binnen de reis- en luchtvaartwereld, zeker omdat de directie van de luchthaven het probleem niet de baas lijkt te kunnen. Sinds het schrappen van de zogenoemde zomerbonus voor Schiphol-personeel zijn de rijen terug en draven er veel minder beveiligers op dan waarop de luchthaven rekent. Vakbond FNV en reiskoepel ANVR zien daarin een logisch verband.

De ANVR eist dan ook dat Schiphol de knip trekt om de uitstroom een halt toe te roepen. Dat doet de luchthaven niet: de woordvoerster laat weten dat een herinvoering van de zomerbonus niet op tafel ligt. Bovendien lijkt Schiphol nu vooral te wijzen naar de beveiligingsbedrijven, die hebben aangegeven niet te kunnen leveren wat vooraf was afgesproken. Die bedrijven zijn echter afhankelijk van de afspraken die Schiphol maakt en moeten met elkaar concurreren om contracten.

Fruitema: „In plaats van de boel weer vlot te trekken door de zomerbonus opnieuw in te stellen, kiest de directie ervoor het probleem weer op ons bord te leggen. De directie biedt geen stip op de horizon voor enige verbetering. Het is een blamage.”

Arjan Kers, general manager TUI Nederland hoopt dat de opvolger van Schiphol-topman Dick Benschop, die donderdag opstapte, ’meer operationele vaardigheid’ met zich meebrengt. ,,De schuld van de hernieuwde chaos wordt neergelegd bij de beveiligingsbedrijven en de oplossing moet komen van de airlines en reisorganisaties. Schiphol pakt geen regie.”

Hij wijst erop dat een vlucht niet alleen een tripje door de lucht is. ,,Aan die vlucht hangt een hele vakantie vast en er moeten ook vakantiegangers opgehaald worden met die vluchten. Er gaan niet tien vluchten per dag naar een vakantiebestemming, waarvan je er dan enkele zou kunnen laten vervallen. We vinden het allereerst vreselijk voor onze reizigers, maar ook als bedrijf worden we hierdoor hard geraakt. Want wie draagt de kosten? Dit moet door Schiphol gecompenseerd worden, dat kan niet anders.”

Lege handen

Minister Harbers (Infrastructuur) zei donderdagmorgen in de Tweede Kamer dat het verlengen van de zomerbonus aan Schiphol en de vakbonden is. Bronnen melden aan De Telegraaf dat de Staat bij de NS wel heeft geïntervenieerd om tot een verhoging van 9,25% te komen. De luchtvaart- en reisbranche staat nu met lege handen, want Schiphol is monopolist.

Sinds Pasen is het hommeles op de luchthaven vanwege een tekort aan beveiligers. In de meivakantie liep het zo vast, dat mensen massaal hun vlucht misten en uren in de rij stonden, met onwelwordingen en geweld als gevolg. In de zomer bracht Schiphol de capaciteit van de luchthaven terug om de rijen te tackelen. Dat lukte deels, maar de luchthaven slaagde er niet in te voorkomen dat er ook in september en oktober minder vertrekkende passagiers door de terminals konden.

Boven op de al eerder genomen maatregel gaat nu dus nog eens de bijl in de capaciteit. Hoe ver die bijl erin gaat en voor hoe lang, is onduidelijk. Dat betekent ook dat reizigers die de komende tijd willen vliegen, voor de zoveelste keer in onzekerheid worden gedompeld.