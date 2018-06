Topman ABN Amro: Kees van Dijkhuizen Ⓒ ANP

Nadat de eerste woede gezakt was, moet Kees van Dijkhuizen deze week even aan zijn collega van Barclays Bank gedacht hebben. Deze Jes Staley probeerde een paar jaar geleden de identiteit van een klokkenluider te achterhalen, wat wettelijk verboden is in Engeland. Staley werd beboet door de toezichthouder.