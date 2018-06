Ontwikkelaarsevenement Apple ’allemaal over software’

Apple presenteert tijdens zijn jaarlijkse Worldwide Developers Conference WWDC geen nieuwe hardware. „Het gaat allemaal over software”, aldus topman Tim Cook tijdens keynote speech waarmee het vierdaagse evenement werd afgetrapt in San José.

Digitale gezondheid

Waar Apple de afgelopen jaren zijn best heeft gedaan om zijn gebruikers tot in extase te brengen met zijn producten, maakte het bedrijf zich nu zorgen over de ’digitale gezondheid’van zijn gebruikers, vertelde Apples software baas Craig Federighi tijdens de jaarlijkse Worldwide Developers Conference (WWDC), die maandag in San José van start ging.

Gebruikers kunnen via een aantal functies ervoor zorgen dat hun gebruik van hun iPhone en iPad beter in de hand houden, zodat ze minder afleiding en makkelijker kunnen focussen, door inzichtelijk te maken hoeveel tijd mensen op een scherm zitten, de stroom aan notificaties makkelijker tijdelijk het zwijgen op te leggen en tijdslots in te stellen voor kinderen. ’Dat helpt families de juiste balans te vinden in hun activiteiten’, zei Federighi.

100 miljard via de appstore

In een inleidend filmpje liet Apple het evenement door een natuurdocumentaire-achtige stem liet omschrijven als ’de jaarlijkse migratie naar Noord-Californië van een bijzondere soort, de ontwikkelaar’. Zij kregen daar te horen dat tien jaar na de opening van de appstore, ontwikkelaars al voor 100 miljard dollar aan verkopen hadden gedaan.

Cook verraste niemand met de aankondiging dat de opvolger van de iOS11 besturingssoftware voor de iPhone en iPad, iOS12 gaat heten. Die zal vooral telefoons sneller maken, maar ook ontwikkelaars in staat stelle mooiere augmented reality-software maken, waarmee Apple volgens zichzelf ’transformational technology’ introduceert. Photos krijgt een betere zoekfunctie en de emoji’s die kunnen meebewegen met de gezichten van de gebruiker worden aan te passen aan de tronie van de gebruiker. Via het Siri wordt het mogelijk met stemopdrachten direct apps aan het werk te zetten of de digitale assistent suggesties te laten doen bij het vervullen van dagelijkse routines of het instellen van geheugensteuntjes.

Walkie-talkie

Apps die Apple in iOS onder handen neemt, zijn onder andere die carplay kan worden aangesloten op navigatie-apps van andere leveranciers en het aandelenoverzicht, dat een nieuwssectie krijgt. Aan Facetime wordt de mogelijkheid van een groepsgesprek toegevoegd.

Ook de bestuurssoftware van de Apple Watch krijgt een update. Die krijgt onder andere een walkie-talkie-functie, wandel- en gymfuncties, terwijl ook Apple TV en de Mac verbeterde besturingssoftware krijgen, die in de richting gaan van meer augmented reality en meer assistentie van het spraakgeheugen Siri.