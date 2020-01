Adyen sterk in iets lagere AEX

AEX stond om half één 0,3% lager op 609,8 punten. De AMX ging 0,6% achteruit naar 936,6 punten.

Elders in Europa was het beeld gemengd. De Britse FTSE 100 en de De Duitse DAX verloren 0,3%. De Franse CAC 40 won 0,2%.

Handelaar Chris Jongbloed van Saxo Bank maakt zich niet al te veel zorgen over het coronavirus. „Voorlopig is de impact beperkt met zeventien doden. Aan een gewone griep overlijden veel meer, veelal oudere, mensen. Maar het is goed dat alle alarmbellen uitstaan, mocht er wel een grote uitbraak komen.”

Om half drie geeft ECB-voorzitter Cristine Lagarde een toelichting op het besluit om de rente (hoogstwaarschijnlijk) onveranderd te laten. Jongbloed kijkt met name uit naar uitspraken over de inflatiedoelstelling. „Ik verwacht dat zij aangeeft dat dit nog bestudeerd wordt. Over enkele maanden zou de doelstelling aangepast kunnen worden van nagenoeg 2% tot 1,5%. Dit betekent dat de ECB kan stoppen met het opkopen van obligaties, waardoor de rente weer iets boven nul kan komen.”

De olieprijzen zakten na de stevige tik van gisteren nog eens meer dan 1% weg. De vrees voor de economische gevolgen van het coronavirus en de voorspelling van brancheorganisatie IEA dat het aanbod van schalieolie hoog zal blijven, deden zich voelen.

Adyen blinkt uit

In de AEX zat ASML dat een dag eerder lauw ontvangen jaarresultaten naar buiten bracht, in de achterhoede met een 1,2% lagere koers. Volgens Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, speelde mogelijk de voorzichtige prognose over het eerste kwartaal nog door bij de chipmachinefabrikant. Ook wijst hij er op dat bij een negatief sentiment bedrijven met een hoge waardering vaak het eerste worden getroffen door winstnemingen.

Prosus koerste 1% lager, hoewel de Amerikaanse bank Morgan Stanley een koopadvies op de techinvesteerder plakte.

Voor Randstad hadden beleggers 0,7% minder over. Analisten bij ING wijzen op de negatieve impact om het flexwerk bij overheidsdiensten te beperken.

Koploper en al maanden sterk presterende Adyen voegde 1,6% toe aan het vorige slot.

NN Group won 1,1%, na een adviesverhoging naar kopen door de Britse bank HSBC.

Speciaalchemiebedrijf DSM werd 0,2% meer waard. Zakenbank Davy herhaalde zijn koopadvies.

Midkapper Air France KLM liet 1,8% liggen in reactie op de vrees dat de luchtvaartsector getroffen kan worden door het coronavirus.

Maritiem dienstverlener Boskalis zakte 0,3%, na door ABN Amro van de kooplijst te zijn gehaald.

GrandVision, dat wordt overgenomen door de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica, pluste 0,1%. Het optiekbedrijf boekte afgelopen jaar meer omzet.

AScX-fonds Sligro dikte 5,1% aan. Beleggers reageerden verheugd op de meevallende winstgevendheid bij het groothandelsbedrijf. Dat er volgens het groothandelsbedrijf een einde lijkt te komen aan kostenstijgingen, viel ook goed.

De toeleverancier aan de chipsector RoodMicrotec zakte 3,4% op de lokale markt na een slecht ontvangen handelsupdate.

HAL kreeg er 1,5% bij. Het investeringsvehikel liet woensdag nabeurs weten dat de waarde van zijn investeringen fors is toegenomen in het voorbije boekjaar.

