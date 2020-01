AEX beperkt besmetting uit China

AEX-index noteerde rond elf uur 0,3% lager op 609,76 punten. De Midkap-index ging 0,6% achteruit naar 936,60 punten.

Elders in Europa deden de beurzen ook een stapje terug. Parijs zakte 0,4%, terwijl Brussel 0,3% verloor. De beurs in Frankfurt die eerder deze week nog een recordstand aantikte, viel 0,6% terug.

In Azië kwamen vooral de beurzen in China vanochtend fors onder druk vanwege de zorgen over de gevolgen bij een verdere verspreiding van het besmettelijke coronavirus. De Chinese miljoenenstad Wuhan, waar de eerste besmetting met het coronavirus werd vastgesteld, heeft zijn luchthaven en treinstations voor uitgaande reizigers gesloten. In China gaan miljoenen mensen binnenkort op reis om Chinees Nieuwjaar te vieren.

De olieprijs werd omlaag getrokken in reactie op de vrees dat een uitbraak van het coronavirus een negatieve impact op de vraag naar olie zal hebben. De olieprijzen zakten na de stevige tik van gisteren nog eens meer dan 1% weg. De vrees voor de economische gevolgen van het coronavirus en de voorspelling van brancheorganisatie IEA dat het aanbod van schalieolie hoog zal blijven, deden zich voelen.

Verder staat de beurshandel in het teken van de Europese centrale bank (ECB). Om 13.45 uur komt het naar verwachting ongewijzigde rentebesluit van de ECB naar buiten. Om 14.30 zal ECB-voorzitter Cristine Lagarde een toelichting geven op het rentebesluit.

Boskalis onderuit

In de AEX zat ASML dat een dag eerder lauw ontvangen jaarresultaten naar buiten bracht, in de achterhoede met een 1,3% lagere koers. UBS heeft het koersdoel van de chipmachinefabrikant fors opwaarts bijgesteld naar €300. Volgens Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, speelde mogelijk de voorzichtige prognose over het eerste kwartaal nog door bij het aandeel. Ook wijst hij er op dat bij een negatief sentiment bedrijven met een hoge waardering vaak het eerste worden getroffen door winstnemingen.

Voor Randstad hadden beleggers 0,7% minder over. Analisten bij ING wijzen op de negatieve impact om het flexwerk bij overheidsdiensten te beperken. RD Shell had enigszins last van de lagere olieprijzen. De koers van de oliereus gleed 0,2% weg.

Prosus koerste 1% lager, hoewel de Amerikaanse bank Morgan Stanley een koopadvies op de techinvesteerder plakte.

NN Group behoorde bij de koplopers met een plus van 1,1% gesteund door een adviesverhoging door analisten bij HSBC. Koploper Adyen zette de opmars voort en voegde eveneens 1,1% toe aan het vorige slot.

Speciaalchemiebedrijf DSM werd 0,4% meer waard, dankzij een adviesverhoging naar kopen door zakenbank Davy.

Midkapper Boskalis belandde in de onderste regionen met een koersdaling van 1,6%, na door ABN Amro van de kooplijst te zijn gehaald. Air France KLM liet 1,8% liggen in reactie op de vrees dat de luchtvaartsector getroffen kan worden door het coronavirus.

GrandVision, dat wordt overgenomen door de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica, pluste 0,1%. Het optiekbedrijf boekte afgelopen jaar meer omzet.

AScX-fonds Sligro dikte 3,7% aan. Beleggers reageerden verheugd op de meevallende winstgevendheid bij het groothandelsbedrijf. De prognose van Sligro is volgens KBC aan de voorzichtige kant. Analisten van ING wijzen erop dat Sligro aan zijn eigen prognoses heeft voldaan. Verder vinden ze het positief dat er volgens het groothandelsbedrijf een einde lijkt te komen aan kostenstijgingen.

De toeleverancier aan de chipsector RoodMicrotec zakte 3,4% op de lokale markt na een slecht ontvangen handelsupdate.

HAL kreeg er 1% bij. Het investeringsvehikel liet woensdag nabeurs weten dat de waarde van zijn investeringen fors is toegenomen in het voorbije boekjaar.

