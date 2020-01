Chinese uitverkoop duwt AEX omlaag

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 0,3% lager op 609,51. De Midkap-index ging 0,5% achteruit naar 937,19 punten.

Elders in Europa deden de beurzen ook een stap terug. Parijs zakte 0,4%, terwijl Brussel 0,3% verloor.

In Azië kwamen vooral de beurzen in China vanochtend fors onder druk vanwege de zorgen over de gevolgen bij een verdere verspreiding van het besmettelijke coronavirus. De Chinese miljoenenstad Wuhan, waar de eerste besmetting met het coronavirus werd vastgesteld, heeft zijn luchthaven en treinstations voor uitgaande reizigers gesloten. In China gaan miljoenen mensen binnenkort op reis om Chinees Nieuwjaar te vieren.

De olieprijzen werden omlaag getrokken in reactie op de vrees dat een uitbraak van het coronavirus een negatieve impact op de vraag naar olie zal hebben. De prijs van een vat Amerikaanse olie viel rond 08.00 uur (Nederlandse tijd) 1,7% terug. Brentolie gleed 1,4% weg.

Verder staat de beurshandel in het teken van de Europese centrale bank (ECB). Om 13.45 komt het naar verwachting ongewijzigde rentebesluit van de ECB naar buiten. Om 14.30 zal ECB-voorzitter Cristine Lagarde een toelichting geven op het rentebesluit.

In de AEX had RD Shell last van de verzwakking bij de olieprijzen. De koers van de oliereus gleed 0,6% weg. Hekkensluiter Galapagos liet 1,2% liggen. Voor Randstad hadden beleggers 1% minder over. Analisten bij ING wijzen op de negatieve impact om het flexwerk bij overheidsdiensten te beperken.

ASML dat een dag eerder lauw ontvangen jaarresultaten naar buiten bracht, daalde 0,7%. UBS heeft het koersdoel van de chipmachinefabrikant fors opwaarts bijgesteld naar €300.

DSM werd 0,2% minder waard ondanks dat Davy het advies voor het fijnchemie opwaarts heeft bijgesteld van ’houden’ naar ’overwogen’.

NN Group behoorde bij de schaarse winnaars met een winst van 1,1%.

Midkapper Boskalis bungelde onderaan met een koersdaling van 3% nadat ABN Amro het mes heeft gezet in de koopaanbeveling voor het maritieme bedrijf.

GrandVision, dat wordt overgenomen door de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica, pluste 0,1%. Het optiekbedrijf boekte afgelopen jaar meer omzet deels door overnames, maar ook op eigen kracht.

Sligro dikte 3,7% aan. Beleggers reageerden verheugd op de meevallende winstgevendheid bij het groothandelsbedrijf.

