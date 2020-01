Nerveuze belegger zet AEX stevig lager

AEX stond om tien over vier 0,8% lager op 606,6 punten. De AMX ging 1,2% achteruit naar 931,6 punten.

De overige Europese beurzen deden ook een stevige stap terug. De Britse FTSE 100 en de Duitse DAX verloren 0,8% respectievelijk 1%. De Franse CAC 40 leverde 0,8% in.

De Amerikaanse beurzen stonden na veertig minuten handel 0,3 tot 0,5% lager.

Directeur Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer maakt zich geen enkele zorgen over de koersdalingen. „Wij zijn als beleggers de laatste tijd behoorlijk verwend, maar dergelijke minnen horen bij een normale volatiliteit van de beurzen. Nu houdt het coronavirus de markt bezig. Luchtvaartmaatschappijen en bedrijven die in de regio zitten, kunnen geraakt worden. Maar de gevolgen voor de wereldeconomie blijven waarschijnlijk beperkt.”

Dat de Europese Centrale Bank bij zijn besluit de rentes ongewijzigd te laten heeft aangegeven de strategie tegen het licht te houden, vindt Bender alleen maar goed. „De laatste keer gebeurde dat meer dan zestien jaar geleden. Positief is dat de ECB de rente voorlopig laag houdt.”

De uitspraak van Trump vanmiddag dat de Europese Unie geen keuze heeft dan te onderhandelen over een deal met de VS, typeert de president volgens Bender. „Het voordeel van drie jaar Trump is dat je weet wat hij kan zeggen. Hij komt altijd wel weer met een deal om voor het thuisfront te kunnen pronken. De vraag is wel hoe goed deze deals voor de VS zijn.”

De olieprijzen zakten na de stevige tik van gisteren nog eens meer dan 1% weg. De vrees voor de economische gevolgen van het coronavirus en de voorspelling van brancheorganisatie IEA dat het aanbod van schalieolie hoog zal blijven, deden zich voelen.

ArcelorMittal onderuit

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stond chemicaliëndistributeur IMCD met een verlies van 2,8% onderaan. Staalgigant ArcelorMittal verloor 2,3%.

Voor Randstad hadden beleggers 1,9% minder over. Analisten bij ING wijzen op de negatieve impact om het flexwerk bij overheidsdiensten te beperken.

ASML verloor 1,7%. Volgens Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa, speelde mogelijk de gisteren afgegeven voorzichtige prognose over het eerste kwartaal nog door bij de chipmachinefabrikant. Ook wijst hij er op dat bij een negatief sentiment bedrijven met een hoge waardering vaak het eerste worden getroffen door winstnemingen.

Prosus koerste 1,4% lager, hoewel de Amerikaanse bank Morgan Stanley een koopadvies op de techinvesteerder plakte.

Speciaalchemiebedrijf DSM werd 1% minder waard, hoewel zakenbank Davy zijn koopadvies herhaalde.

NN Group hield het verlies tot 0,5% beperkt, na een adviesverhoging naar kopen door de Britse bank HSBC.

De al maanden sterk presterende betalingsverwerker Adyen won 0,9%.

Midkapper Air France KLM liet 2,2% liggen, uit angst dat de luchtvaartsector getroffen zal worden door het coronavirus. Jongbloed ziet juist kansen. „Als er positiever nieuws komt over het virus, kan de koers zo met 10% stijgen. Ook al omdat de olieprijs recent sterk is gedaald.”

Maritiem dienstverlener Boskalis zakte 0,7%, na door ABN Amro van de kooplijst te zijn gehaald.

AScX-fonds Sligro dikte 4% aan. Beleggers reageerden verheugd op de meevallende winstgevendheid bij het groothandelsbedrijf. Dat er volgens het groothandelsbedrijf een einde lijkt te komen aan kostenstijgingen, viel ook goed.

De toeleverancier aan de chipsector RoodMicrotec zakte 7,2% op de lokale markt na een slecht ontvangen handelsupdate.

HAL kreeg er 0,8% bij. Het investeringsvehikel liet woensdag nabeurs weten dat de waarde van zijn investeringen fors is toegenomen in het voorbije boekjaar.

