Angst voor tweede golf drukt AEX

De AEX stond om half één 1% lager op 539,5 punten. De AMX daalde 0,1% naar 734,1 punten. De koersenborden in Londen (-1%), Frankfurt (-1%) en Parijs (-0,9%) kleurden ook rood.

Elders waren de aandelenmarkten eveneens in mineur. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 3,5% lager. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 1,1% tot 1,7% in het rood.

Door een nieuwe virusuitbraak in Peking en een hoger aantal nieuwe besmettingen in diverse Amerikaanse steden is de angst voor een tweede besmettingsgolf bij beleggers verder opgelaaid. „Dit is zeker een risico. Anderzijds als je puur naar de absolute aantallen in China kijkt zijn deze nog steeds heel laag. En in de VS is het meer een restant van de eerste golf. Als geheel is het aantal nieuwe besmettingen in de VS stabiel, met een terugval in onder meer New York”, benadrukt macro-econoom Joost van Leenders van Kempen.

Hij meent dat enige voorzichtigheid geboden is. „De beurzen zijn de afgelopen paar maanden wel heel hard gestegen, waardoor de waardering nu fors zijn. Beleggers anticiperen door het heropenen van de economieën op een V-vormig herstel, terwijl het risico bestaat dat dit langer gaat duren.”

In de AEX was ING met een min van 3,4% de de grootste daler

Techinvesteerder Prosus volgde met een min van 2,8%.

Staalfabrikant ArcelorMittal koerste 2,4% in de min. De lidstaten van de Europese Unie zijn naar verluidt akkoord met de aanpassingen van de importquota van staal om het dumpen op de Europese markt tegen te gaan, meldt persbureau Bloomberg.

Chipmachinefabrikant ASML gaf 1,9% prijs.

Royal Dutch Shell (-1,5%) had last van de lagere olieprijs. Concurrent BP kondigde aan voor $13 tot 17,5 miljard extra te gaan afschrijven. De Britse energiegigant heeft zijn langetermijnprognose voor de prijs van een vat Brentolie verlaagd naar circa $55. Vorige week werd al bekend dat BP van plan is om 10.000 banen te schrappen.

Verfproducent AkzoNobel hield het verlies tot 0,5% beperkt, na een adviesverhoging naar kopen door ING.

Betalingsdienstverlener Adyen (+2,7%) was de grootste stijger onder de hoofdfondsen.

Heineken won 0,4%, geholpen door een koopadvies van zakenbank Credit Suisse met een koersdoel van €96.

In de AMX stond roestvrijstaalmaker Aperam onderaan met een verlies van 2,7%.

Air France KLM leverde 2,5% in, na een verkoopadvies van de Britse zakenbank Redburn.

Basic-Fit klom 3,2%. Handelshuis Flow Traders pakte er 2% bij.

GrandVision won 0,4%. Het moederconcern van optiekketens als Pearle en Eye Wish liet weten dat 80% van de eigen winkels weer operationeel zijn sinds 30 mei.

Het lokaal genoteerde Value8 leverde 1,4% in. Value8-dochter Kersten neemt het failliete Hulpmiddelencentrum over. Dankzij de doorstart behouden ruim 150 medewerkers hun baan.

