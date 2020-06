Coronavrees zet AEX fors lager

Rond 9.20 uur stond de AEX-index 2,3% lager op 532,6 punten. De AMX daalde 2,1% naar 719,1 punten. De stemming in Londen (-2,1%), Parijs (-2,4%) en Frankfurt (-2,4%) was ook bedrukt.

Elders waren de aandelenmarkten eveneens in mineur. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 3,5% lager. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 2,4% tot 3,3% in het rood.

Beleggers schrokken dat China het hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen sinds april meldde. De uitbraak in China was grotendeels onder controle gebracht door een strikte lockdown die begin dit jaar werd ingesteld. Een nieuwe virusuitbraak is gekoppeld aan een vlees- en groentemarkt in het zuiden van hoofdstad Peking. Ook in de Japanse hoofdstad Tokio wordt gevreesd voor een nieuwe besmettingsgolf.

Tegenvallende Chinese economische cijfers zorgden eveneens voor koersdruk. De industriële productie in China is in mei minder sterk toegenomen dan verwacht. Ook namen de detailhandelsverkopen vorige maand sterker af dan voorzien.

In de AEX was vastgoedfonds Unibail (-4,6%) de grootste daler. De financiële waarden ABN Amro (-3,5%), ASR (-4,3%) en ING (-3,3%) lagen er ook zwak bij.

De AEX werd eveneens omlaag getrokken door beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-2,9%), die last had van de lagere olieprijs. Concurrent BP kondigde aan voor $13 tot 17,5 miljard extra te gaan afschrijven. De Britse energiegigant houdt voor de langere termijn rekening met een lagere olieprijs. Het concern rekent met een prijs voor een vat Brentolie van circa $55. Vorige week werd al bekend dat BP van plan is om 10.000 banen te schrappen.

Staalfabrikant ArcelorMittal koerste 3% in de min. De lidstaten van de Europese Unie zijn naar verluidt akkoord met de aanpassingen van de importquota van staal om het dumpen op de Europese markt tegen te gaan. Deze worden per 1 juli gewijzigd, meldt persbureau Bloomberg.

Heineken kreeg een koopadvies van zakenbank Credit Suisse met een koersdoel van €96. De bierbrouwer hield het verlies beperkt tot 1%.

Adyen was de enige stijger onder de hoofdfondsen. De betalingsdienstverlener ging 0,7% omhoog.

In de AMX won GrandVision 0,6%. Het moederconcern van optiekketens als Pearle en Eye Wish liet weten dat 80% van de eigen winkels weer operationeel zijn sinds 30 mei. Handelhuis Flow Traders (+2,4%) was de enige andere winnaar bij de middelgrote fondsen. Vastgoedfonds Eurocommercial stond onderaan in de AMX met een verlies van 5,1%.

Het lokaal genoteerde Value8 leverde 1% in. Value8-dochter Kersten neemt het failliete Hulpmiddelencentrum over. Dankzij de doorstart behouden ruim 150 medewerkers hun baan.

