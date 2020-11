Pensioenfonds ABP zakt verder weg, kans op korting groeit

Oktober was een slechte maand voor ambtenarenpensioenen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De kans dat er op het pensioen van ambtenaren en leraren gekort moet worden, is afgelopen maand groter geworden. Pensioenfonds ABP, het grootste van het land, had eind oktober een dekkingsgraad van 87, tegen 88,2 eind september. Dat is onder de versoepelde grens die minister Koolmees (Sociale Zaken) heeft gesteld voor pensioenkortingen.