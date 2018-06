’Politici hinderen bouw nieuwe woningen’

In Diemen-Zuid, op vijftien metrominuten van Amsterdam Centraal, bouwt Snippe Projecten de nieuwe wijk Holland Park met 2500 woningen. In december slaan Snippe en zijn partner IC Netherlands de eerste paal in de grond voor de wijk Hyde Park in Hoofddorp, met 3500 woningen. Eerder waren het vervallen kantorenparken. Dankzij de enthousiaste medewerking van Diemen en de gemeente Haarlemmermeer, waar Hoofddorp onder valt, kon Snippe er snel nadat hij de kantoren verwierf mee aan de slag.

„Het had in Amsterdam niet gekund”, zegt Snippe aan de vooravond van vastgoedbeurs Provada, die vandaag van start gaat in de RAI. „Je moet de gemeente achter je hebben. Het hangt af van de bereidheid van mensen in de gemeente om samen iets te maken. Dat is in Amsterdam het grootste probleem. De cultuur binnen de gemeente is dat alles lang mag duren en niet efficiënt is. ”

Een grote hindernis vormt volgens Snippe ook de verplichting van veel gemeenten om een bepaald percentage sociale en middeldure woningen te bouwen. In Amsterdam mag maar 20% in de vrije sector gebouwd worden. De hoofdstad gaat zelfs zo ver dat eigenaren van nieuwe middeldure huurwoningen de eerste 25 jaar de huur alleen met de inflatie mogen laten stijgen.

Snippe: „Dat soort eisen werkt averechts. Wij merken al dat projecten in Amsterdam worden afgeblazen omdat ze niet meer haalbaar zijn. Daar kom je als ontwikkelaar niet zonder kleerscheuren uit. Woningbouwcorporaties kunnen ook maar een bepaalde prijs per vierkante meter woonruimte betalen. Als het zo doorgaat, moeten ze gaan bouwen in een weiland in de kop van Noord-Holland.”

In Diemen mocht Snippe zich beperken tot de bouw van vrije sectorwoningen, zowel huur als koop. „Er komen ook sociale huurwoningen, maar dat regelt de gemeente zelf”, zegt Snippe, die bij Holland Park samenwerkt met zijn collega Bouwaccent.

Holland Park

Vanuit zijn kantoor in Diemen kijkt Snippe uit op de bouwput die Holland Park nu is. Medio 2021 moet de wijk voltooid zijn, compleet met grachten, winkels en groen. Eerder stonden hier ’kansloze’ kantoren. „Er liepen geen mensen meer. Van sommige gebouwen was de deur al in geen zeven jaar open geweest”, aldus de ontwikkelaar. Ook de best fraaie kantoortoren van Snippe, pas zestien jaar oud, gaat tegen de grond om plaats te maken voor woonblokken. Een tiental hijskranen torent boven de uitgestrekte bouwput uit, overal zie je bouwvakkers aan het werk.

Het geeft aan hoe immens de opgave zal zijn om jaarlijks 75.000 woningen te bouwen, zoals het kabinet vorige maand met de bouwsector en lokale overheden afsprak. Snippe: „Ik denk dat daarvan de helft in de regio Amsterdam zou moeten komen. Maar in Amsterdam zelf gaat het nooit lukken. Het gaat in de randgemeentes gebeuren. Die zijn bereidwilliger en daar is de grond nog te betalen. Randgemeentes kunnen door hun kleinere omvang ook sneller handelen.”

Welke gemeentes moeten we dan aan denken? Snippe: „Bijvoorbeeld Zaandam, dat ligt vlakbij Amsterdam met de trein. Cruciaal is de bereikbaarheid per openbaar vervoer. Mensen willen ergens ook zonder auto snel kunnen komen. Dat is de nieuwe trend. Gelukkig gaat ProRail zwaar investeren in het spoor.”

Purmerend, op slechts zeventien kilometer van de hoofdstad, is volgens Snippe ook een uitstekende woningbouwlocatie. Maar hier ligt de politiek wel dwars, zegt hij: „Purmerend is heel anders. Daar wordt bijna elk initiatief als negatief ervaren, hoewel er een enorme vraag naar woningen is. Er moeten daar duizenden woningen bij.”

Vorig jaar kocht Snippe in Purmerend het verloederde oude postkantoor, om daar 160 woningen in twee torens te bouwen. Onder het motto ’geen hoogbouw in de binnenstad’ werd het plan een speelbal bij de gemeenteraadsverkiezingen. De tegenstanders, onder wie GroenLinks en D66, wonnen. Snippe: „Het was puur politiek. Wij zijn als ontwikkelaar misbruikt om kiezers te trekken. Dan zou je bijna zeggen: wij stoppen ermee, maar we zijn hier nog niet mee klaar. Er zijn veel Purmerenders die zich hebben ingeschreven en het plan omarmen.”

Snippe is sceptisch over de plannen voor de nieuwe Haven-Stad in het Westelijk havengebied van Amsterdam, met 40.000 tot 70.000 woningen. „Daar zit enorm veel industrie met alle geluids - en stankoverlast van dien. Ik vraag me af hoe lang ze bezig zijn met het milieubeleid voordat ze daar kunnen gaan ontwikkelen.”

In de visie van Snippe moet een locatie voor grootschalige woningbouw voldoen aan twee belangrijke voorwaarden. „Wat je nodig hebt is werkgelegenheid nabij en goed openbaar vervoer. Wij worden door diverse gemeenten gevraagd of wij het ook voor hun kunnen doen. Ze komen vaak op de koffie. Maar het kan niet overal in Nederland.”

Upgrade voor Hoofddorp

Zo’n 3500 woningen moeten vanaf komend jaar verrijzen in de nieuwe wijk Hyde Park bij Hoofddorp. Dat is dicht bij Amsterdam, het strand en groen, maar ook enkele minuten van Schiphol.

Geeft dat geen enorme herrie? „Dat was ook het eerste wat wij ons afvroegen”, zegt Snippe. „Maar als je de hele dag buiten op een barkruk gaat zitten in Amsterdam, hoor je meer vliegtuigen”. Zijn projectdirecteur Lars van Engelen pakt een plattegrond die de mate van geluidsoverlast rond Schiphol toont: „Kijk, in Amstelveen word je gek van het geluid, maar Hoofddorp ligt net in een bocht van het geluid. Dat is het voordeel van Hoofddorp.”

Van Engelen vertelt dat de nieuwe wijk wordt veraangenaamd met tienduizenden vierkante meters aan voorzieningen, zoals horeca, winkels, fitness en zorg. „Het moet leefbaar en gezellig zijn.” Sterker nog, de wijk moet „internationale allure” krijgen. Dat is natuurlijk niet het eerste waar je aan denkt bij Hoofddorp, maar een legertje toparchitecten is aangetrokken om er iets bijzonders van te maken. Van Nederlandse zijde zijn dat onder anderen Roberto Meyer (bekend van de ING-’schoen’) en Winy Maas (Markthal Rotterdam). Ook de Française Manuelle Gautrand, vorig jaar winnaar van de Europese Prijs voor de Architectuur, doet mee.

Prijzen voor de woningen, waarvan de verkoop na de zomer start, zijn nog niet bekend. Ontwikkelaars Snippe en IC Netherlands mikken zowel op expats als op mensen die in de buurt werken. „Alleen al op de Zuidas werken 30.000 mensen”, zegt Snippe. „De prijzen zijn daar zo gestegen dat advocaten al noodgedwongen samenwonen. Wij willen die mensen een betaalbare woning bieden.”