Bijeenkomst Zorginstituut met koningin Maxima Kijk op toekomst zorg: ’Buurtgenoot helpen met boodschap of steunkousen moet normaal worden’

Door Klaartje Bax

Koningin Máxima was dinsdagmiddag aanwezig bij een dialoogbijeenkomst over passende zorg. Links naast de koningin zit Jan Kremer, speciaal gezant passende zorg. Ⓒ ANP / HH

Austerlitz - „We zijn doorgeschoten in onze wens om alles tot in de finesses te controleren. Organisaties moeten zich tot zes cijfers achter de komma verantwoorden. We moeten meer ruimte creëren voor organisaties, formeel en informeel, om zorg te kunnen verlenen”, aldus Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid dinsdagmiddag tijdens een bijeenkomst van het Zorginstituut in Austerlitz.