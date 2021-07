Vissers willen toch aanschuiven bij Noordzeeoverleg, maar stellen voorwaarden

Premium Binnenland

Een wietplantage in je straat: verborgen hennepkelder in kruipruimte, buren zitten met de brokken

Een hennepplantage bij de buren, en dan? Purmerender Erik de Jong zit met de handen in het haar. In de woning naast hem werd een wietplantage ontdekt. De kruipruimte was uitgegraven om een kelder in te richten, bleek toen de politie een inval deed. ,,Niemand helpt je, en jij bent het haasje.’’