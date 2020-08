Mobiele airco’s, de sukkellijst en blij met aflossingsvrij

Het oordeel van experts was teleurstellend: het is een tamelijk zinloos apparaat. Het artikel was het best gelezen van afgelopen week.

Ook schrikken was het van de ’sukkellijst’ van de AFM: wat is dat en sta ik daar ook op? Want ook slimme mensen staan op deze lijsten van criminelen, waarschuwt de autoriteit.

De aflossingsvrije hypotheek is dankzij de lage rente helemaal terug van weggeweest. Want, zo zeggen experts, de hypotheekvorm is helemaal zo gek nog niet.

Daarnaast maken we ons zorgen over de reisbranche. Het bericht dat de aankondiging van Transavia om eigen pakketvakanties te verkopen als ’Transavia Holidays’ tot woedende reacties leidt, werd veel aangeklikt.

De coronacrisis houdt ons natuurlijk ook nog in zijn greep. Dat het Leidse bedrijf Pharming goede stappen in de richting van een medicijn zet, is dan ook belangrijk nieuws.

In de Tweede Kamer volop consternatie over salarissen in de zorg. Maar wat verdient een verpleegkundige in het ziekenhuis eigenlijk? En andere zorgberoepen?

Facebook maakte ook een opvallende stap. Na lang geen uitspraken te hebben willen doen over wat mensen op het sociale medium plaatsen, verbant het bedrijf nu racistische karikaturen, onder wie ook onze Zwarte Piet, in wie de Amerikanen ’blackface’ zien.

Een waarschuwing aan iedereen die denkt dat een bod op een huis geen gevolgen heeft: een man raakte €80.000 kwijt toen hij een huis van acht ton wilde kopen, de financiering niet rond kreeg maar naliet dat goed te onderbouwen.

Slecht economisch nieuws dan. De Nederlandse economie krimpt harder dan ooit en we zijn officieel in recessie.

Duizenden KLM’ers verlatende blauwe vliegfamilie. Dat doet best veel pijn. De verhalen van drie van hen werden goed gelezen.