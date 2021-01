Extra steun voor noodlijdende reisbranche

Premium Financieel

Analyse: Tesla, de emissiehandelaar die soms ’n auto verkoopt

Ze worden in de Verenigde Staten wel de ’Teslanaires’ genoemd, mensen die miljonair zijn geworden van hun belegging in Tesla. Persbureau Bloomberg wijdde er een maand geleden een artikel aan en belde met Brandon Smith, een doodgewone burger uit de buurt van Milwaukee, Wisconsin. Smith stak in juni 2...