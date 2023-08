Groeimotor China vertoont steeds meer slijtage met kwakkelende industrie

Volgens het Chinese nationale statistiekbureau daalden de winsten in de omvangrijke industrie vorige maand met gemiddeld 6,7 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. In de eerste zeven maanden van het jaar ging het om een daling van 15,5 procent. De daling was het sterkst bij staatsbedrijven. Daaronder vallen ook veel metaalfabrikanten, die te maken hadden met ruim 90 procent lagere winsten.

Problemen vastgoedsector

De Chinese economie heeft te kampen met een dalende export en problemen in de omvangrijke vastgoedsector, waar bedrijven onder hun grote schuldenlast dreigen te bezwijken. Tegelijkertijd geven consumenten minder uit, wat in juli leidde tot een daling van de gemiddelde prijzen. Deflatie, oftewel het omgekeerde van inflatie, is vaak een slecht teken voor de economische groei doordat consumenten hun geld oppotten omdat ze er later meer mee kunnen kopen.

Economen van een aantal grote banken verwachten nu niet meer dat China de groeidoelstelling van de regering zal halen, dat op 5 procent ligt. Tegelijkertijd is de Communistische Partij van China minder scheutig met informatie over de economie van het land. Zo maakt het land niet langer de aparte cijfers over jeugdwerkloosheid bekend. Juist de werkloosheid onder jongeren nam de afgelopen tijd hard toe.

President Xi Jinping zei eerder deze week op de BRICS-top in Zuid-Afrika dat de Chinese economie veerkrachtig is. De basis voor langdurige groei zou onveranderd zijn.