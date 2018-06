Nieuwbouw slecht opgeleverd: gemiddeld 21 gebreken

Dat blijkt uit keuringen van nieuwbouwwoningen die Vereniging Eigen Huis jaarlijks uitvoert. Dat er foutjes te vinden zijn, is niet nieuw. Zorgelijk is echter dat de gemiddelde koper tegenwoordig stuit op 21 gebreken als de deur van zijn of haar nieuwbouwwoning voor het eerst wordt geopend. Tijdens de afgelopen crisisjaren troffen kopers van nieuwbouwwoningen nog gemiddeld vijftien gebreken.

Vereniging Eigen Huis maakt zich grote zorgen over de stijging van 40 procent in het gemiddeld aantal gebreken bij opgeleverde nieuwbouwwoningen. De gemeente Ouder-Amstel spant de kroon. Daar leveren bouwers woningen met gemiddeld 37 gebreken op.