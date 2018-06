Ⓒ ANP

Amersfoort - Kromme vloeren en wanden, krassen in ramen, kapotte deuren, beschadigd schilderwerk, barsten in tegels en sanitair, ontbrekende of niet aangesloten apparatuur, stopcontacten op de verkeerde plek, gevaarlijke ventilatie; de vreugde bij kopers verdwijnt vrij snel nadat zij over de drempel van hun nieuwbouwhuis zijn gestapt.