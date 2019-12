AEX weer boven 600 punten op ECB-dag

Om elf uur noteert de AEX-index 0,3% hoger op 600,9 punten. De Midkap staat 0,9% hoger op 896,6 punten.

De overige Europese beurzen kleuren eveneens groen. De Britse FTSE 100 wint 0,4%. De Duitse DAX en Franse CAC 40 pakken er 0,3% bij.

De indexfutures wijzen op een iets hoger begin van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de plussen van 0,1% tot 0,4% op woensdag. De Amerikaanse Federal Reserve liet de rente woensdag conform de verwachtingen onveranderd. Ook voor volgend jaar worden door de beleidsmakers geen rentestappen verwacht.

Ook de ECB zal de rente vandaag niet opschroeven, zo is de verwachting. Aan het handelsfront overlegt de Amerikaanse president Donald Trump donderdag naar verluidt met zijn adviseurs over de geplande importtarieven op meer dan $160 miljard aan Chinese goederen. De nieuwe heffingen zouden op 15 december in werking treden, maar beleggers hopen dat ze worden uitgesteld.

Adyen voert de AEX-index aan met een winst van 2,4% na een positief rapport van Morgan Stanley. De Amerikaanse bank heeft de betalingsverwerker op de favorietenlijst gezet en het koersdoel naar €885 verhoogd.

Chipmachinefabrikant en zwaargewicht ASML volgt met een plus van 1,2%.

Verfproducent Akzo Nobel stijgt 1%, na door de Amerikaanse bank JPMorgan van de verkooplijst te zijn gehaald.

ArcelorMittal belandde bij JP Morgan op de favorietenlijst, wat de staalgigant een plusje van 0,2% oplevert.

Hekkensluiter is KPN, met een min van 2,4%. Het telecombedrijf verkoopt zijn consultingtak.

Ahold Delhaize verliest 0,7%. Beleggers lijken nog steeds niet te weten wat ze aan moeten met een forse investering van het supermarktconcern in de Amerikaanse leveranciersketen.

Takeaway verliest 0,4%. De maaltijdenbezorgdienst heeft de aanmeldingstermijn voor aandeelhouders van Just Eat verlengd tot 27 december. Tot dusverre is 13,5% van de aandelen bij haar aangemeld.

Bij de middelgrote fondsen gaat chipbedrijf ASMI aan kop met een plus van 3,4%. Air France KLM stijgt 2,5%.

Smallcap Alfen stijgt 0,2%. De laadpalenfabrikant heeft dertig megabatterijen ter grootte van scheepscontainers verkocht aan mobiele stroomleverancier Greener.

Biotechnologiebedrijf Kiadis verliest 5%, in reactie op het aangekondigde vertrek van de financieel topman en de daarop gevolgde koersdoelverlaging door KBC.

Wat gaat het beursjaar 2020 brengen? En wat zijn interessante aandelen? Op onder meer deze vragen wordt vanavond ingegaan tijdens het online seminar.