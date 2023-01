Persoonlijke lening wordt rap duurder, tot 8,9%

Video

BN'ers vechten het uit in de rechtszaal: 'Oneerlijkheid steekt me'

Vergeet R Kelly, Johnny Dep en Donald Trump. Op gerechtelijk vlak speelt er in ons eigen land meer dan genoeg. De ene na de andere bekende Nederlander moet zich melden in de rechtbank tegenwoordig. In deze aflevering van De Vijf hebben we een aantal spraakmakende zaken voor je.