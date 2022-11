Stakingsactie bij PostNL op dinsdag van de baan: partijen terug aan tafel

Video

Verbazing over Katja: ‘Heeft dit iets met drank te maken?’

In de rubriek Wat Vindt Jan? laat Privé-icoon Jan Uriot wekelijks zijn licht schijnen over zijn hoogte- en dieptepunten in de wereld van glitter en glamour. In deze aflevering gaat het onder andere over Katja Schuurman. Zij liet onlangs haar lever schoonmaken.