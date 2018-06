Beursslot: Hogere AEX leunt zwaar op ASML

De AEX-index eindigde 0,2% in de plus op 562,78 punten na de voortvarendere gang van zaken eerder op de dag. De Midkap-index steeg fractioneel naar 802,39 punten.

Elders in Europa liepen de winsten ook terug. Frankfurt en Parijs hielden nipt de voeten droog.

Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, benadrukt dat vooral technologie het voortouw nam bij de bescheiden verdere opklaring van de stemming op het Damrak na het bedrukte sentiment begin vorige week. „Technologiefondsen zijn redelijk immuun voor geopolitieke spanningen en kunnen zich aan de zorgen hierover onttrekken. Het is verder opvallend dat de financials nog steeds niet meedoen in de verbeterde gang van zaken op het Damrak.”

Toch houdt Westerterp een slag om de arm over het beursklimaat in de komende weken. „Italië is nog niet uit de problemen en kan weer terug op de radar van beleggers komen. Verder is het afwachten hoe het handelsconflict tussen Amerika en China verloopt, al gaan we er nog steeds van uit dat het met een sisser zal aflopen. Aan de andere kant zijn de bedrijfscijfers nog steeds goed en de rente laag. Bij de G7-top komende vrijdag is er naar verwachting weinig kans dat de plooien rond de Amerikaanse staalheffingen worden gladgestreken.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen moesten de financiële waarden flink terrein prijsgeven. Hekkensluiter ING koerste 2,1% lager, terwijl ABN Amro 1,6% moest afstaan. Aegon liet ook 1,6% liggen. Voor NN Group werd 1% minder betaald.

RD Shell gleed 0,7% weg in reactie op het nieuws dat Amerika druk zou uitoefenen op leden van oliekartel OPEC om de productie te gaan verhogen.

Chipmachinefabrikant ASML hield de koppositie stevig in handen met een winst van 2,9% naar een nieuw hoogtepunt van €178,30 in navolging van de aanhoudende opgewekte gang van zaken bij de Amerikaanse techsector.

Aalberts was eveneens in trek en voegde 1,2% toe aan het vorige slot. Het aandeel van biotechfonds Galapagos naderde de €90 met een vooruitgang van 1,3%. DSM behoorde ook bij de koplopers met een vooruitgang van 1,7%.

Philips zakte 0,4% na de aankondiging van de overname van een specialist in medische beeldvorming rond hartritmestoornissen. De prijs kan oplopen tot €460 miljoen.

In de Midkap werd BAM hard geraakt met een aderlating van 7,8% na door ING van de kooplijst te zijn gehaald. De bank is teleurgesteld dat het marktherstel nauwelijks leidt tot hogere winstmarges bij het bouwbedrijf.

Air France KLM zag 5% van de koers afbrokkelen na de sprong vooruit op maandag volgend op berichten dat de Franse hotelketen Accor een belang zou willen nemen in het Frans-Nederlandse luchtvaartbedrijf. Topman Pieter Elbers van KLM liet in De Telegraaf weten prijsvechters op de lange afstand als de grootste uitdaging te zien.

ASMI en BESI daarentegen deden goede zaken met koerwinsten van 5,8% respectievelijk 3% gesteund door het hernieuwde optimisme rond de chipsector.

Smallcap Pharming steeg 2,2%. Het biotechnologiebedrijf meldde tijdens zijn beleggersdag op 21 juni in New York onder meer in te gaan op nieuwe toedieningsvormen van zijn medicijn Ruconest en op therapieën bij de ziekten van Pompe en Fabry.

Beleggers hadden verder veel aandacht voor de aankondiging dat Adyen volgende week woensdag naar de Amsterdamse beurs gaat. De beursintroductie van het betaalbedrijf levert onder meer prinses Mabel een fortuin op.

