Import mondkapjes kwam pas na maart op gang

Nederland gaf aan de import van persoonlijke beschermingsmiddelen ongeveer hetzelfde bedrag uit als in 2019, namelijk €850 miljoen. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn mondkapjes en andere beschermingsmiddelen wereldwijd moeilijk te krijgen.

De aanpak van het coronavirus heeft, samen met de stokkende toevoer uit het buitenland, de discussie aangewakkerd om meer medische producten in eigen land te maken. Dat gebeurt, zoals nu met de mondkapjes voor de zorg, op steeds grotere schaal.

Het totale bedrag waarvoor de BV Nederland in het buitenland medische goederen inkocht is begin dit jaar wel gestegen: met 8% tot €8,7 miljard.

Die groei kwam onder meer omdat er voor €1,8 miljard aan medische apparatuur werd ingekocht, zoals röntgenscanners. Dat is een stijging van 6%. De invoer van medische hulpmiddelen, zoals gaas en spuitjes, groeide relatief het hardst. Nederland gaf daar in de eerste drie maanden €2,4 miljard aan uit, 13% meer dan in 2019. Daarna volgt de import van medicijnen (9% groei naar € 3,6 miljard).