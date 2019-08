UBS: VS laten sterke dollar varen

Dat constateert UBS Asset Management in een notitie over de valutamarkt.

Begin augustus beschuldigde het Amerikaanse ministerie van Financiën de Chinezen nog van wisselkoersmanipulatie. Dat was voor het eerst in 25 jaar, en betekent impliciet ook het afscheid van het Amerikaanse sterkedollarbeleid, menen de vermogensbeheerders van het Zwitserse UBS.

„Dat de VS China een valutamanipulator noemde, is enigszins ironisch”, aldus UBS. „China heeft de afgelopen jaren juist talloze maatregelen genomen om te voorkomen dat zijn munt zou verzwakken.”

Dat het zijn munt voor het eerst onder de 7 yuan per dollar liet wegglijden, kwam volgens UBS „na de dreiging met extra heffingen in feite overeen met een normale marktwerking.”

Symbolisch

Deze stap van de VS is onverwacht en vooral symbolisch, reflecteert UBS. „Het Amerikaanse ministerie van Financiën zal blijven praten met het IMF en China over stappen om de disbalans in de handel te verminderen. Daarna kan Trump ’boetes’ opleggen aan China, maar die vallen in het niet bij de omvang van de huidige en voorgestelde heffingen op Chinese import”, aldus de economen.

„Het stempel van muntmanipulator is slechts een onderdeel van een breder verloop van het Amerikaanse dollarbeleid onder Trump”, aldus UBS. „De Amerikaanse president heeft China en Europa al vaker bekritiseerd wegens devaluaties van de munt en aan partijen aan de andere kant van de handelstafel gevraagd om de munt niet te devalueren.”

Ook droeg Trump onlangs zijn adviseurs op om manieren te vinden om de dollar te verzwakken, aldus de vermogensbeheerder.

„Hiermee neemt de VS afscheid van zijn impliciete sterkedollarbeleid, of op zijn minst het ’laat maar waaien’ wisselkoersbeleid van de afgelopen 25 jaar”, stelt het. „Het ministerie van Financiën heeft nu al het recht om in te grijpen op de valutamarkten; het heeft de mogelijkheid - vooral als de dollar sterker zou worden - om dollars te verkopen tegen de offshore yuan, euro en yen.”

Als de Federal Reserve meegaat met de beslissing van het ministerie van Financiën, zal het ministerie voor ongeveer $200 miljard in vreemde valuta kunnen gaan verkopen. „Een dergelijke verkoop zou de dollar meteen lager duwen wat vervolgens een meer uitgesproken waardevermindering kan veroorzaken”, aldus UBS Asset Management.