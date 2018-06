'Vlakke opening voor Damrak'

Op het Damrak kondigde Philips een overname aan. Het zorgtechnologieconcern koopt EDP Solutions, dat zich bezighoudt met medische beeldvorming rond hartritmestoornissen. Philips betaalt in eerste instantie 250 miljoen euro in contanten, later gevolgd door mijlpaalbetalingen.

Op het gebied van beursintroducties liet betalingsverwerker Adyen weten op woensdag 13 juni naar de beurs in Amsterdam te gaan. Adyen wil maximaal 4,19 miljoen aandelen uitgeven aan institutionele beleggers. De uitgifteprijs ligt tussen 220 euro tot 240 euro per aandeel. Het gaat om circa 12,7 procent van het aandelenkapitaal. Adyen wordt met de beursgang gewaardeerd op 6,5 miljard tot 7,1 miljard euro.

AEX

Het aandeel BAM zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. ING schroefde zijn aanbeveling en koersdoel voor het bouwbedrijf terug. Goldman Sachs liet weten AkzoNobel weer te gaan volgen met een buy-advies.

De Europese beurzen eindigden maandag met winst. De AEX-index klom 0,5 procent tot 561,70 punten en de MidKap steeg 0,2 procent, tot 802,15 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 0,5 procent vooruit.

Euro

Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 24.813,69 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,5 procent tot 2746,87 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,7 procent tot 7606,46 punten.

De euro was 1,1689 dollar waard, tegen 1,1692 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 64,98 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 75,39 dollar.