Unibail: handel in Stapled-aandeel begonnen

Parijs - De handel in het Stapled-aandeel, samengesteld uit één gewoon aandeel Unibail-Rodamco en één gewoon aandeel Westfield Unibail-Rodamco, is dinsdag begonnen op de Euronext-beurzen in Amsterdam en Parijs. Het beurssymbool voor het elkaar gehechte aandeel is URW.