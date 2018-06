Column: Van Houten zet Philips op juiste koers

Dat is echt een enorme prestatie. Philips is immers geen startup die frank en vrij kan opereren en zich beginnersfouten mag permitteren. Maar een beroemde, 127 jaar oude onderneming. Een bestaand oud bedrijf transformeren, is geen gemakkelijke missie. Dat zie je aan ondernemingen als V&D en nu Blokker, dat in de gevarenzone zit. Ook zie je het aan het van Philips afgesplitste en inmiddels zelfstandige Philips Lighting, dat het moeilijk heeft. Meestal is de transformatie van een bedrijf een heidens karwei. Een klus die bovendien nogal eens niet succesvol verloopt. Maar Frans van Houten maakt slim gebruik van de capaciteiten van Philips. Onder meer de focus op innovatie en technologie, die bij het bedrijf echt in het DNA zit. Met dat innovatieve, technologische DNA als uitgangspunt zette Van Houten steeds meer op het spoor van een van de belangrijkste trends ter wereld: gezondheid.

Medische apparaten

Philips is nu helemaal omgebouwd tot een bedrijf dat medische apparaten maakt, zoals scanners voor ziekenhuizen. Ziekenhuizen en andere medische instellingen ‘snakken’ namelijk naar state-of-the-art medische apparatuur. Omdat die hen tijd en geld besparen bij diagnoses en behandelingen. De markt voor medische apparaten is bovendien door de bovengemiddelde groei heel aantrekkelijk. Je moet wel heel alert zijn als medisch-technologisch concern. Door de technologische revolutie worden de mogelijkheden van medische apparaten steeds groter. Diagnostische en andere medische apparaten worden voortdurend beter. Daarin moet je mee. De medische sector is geen sector waar je op je lauweren kan rusten. Door de voortschrijdende technologie kun je je geen verslapping permitteren. Maar dat is Van Houten wel toevertrouwd. Onder zijn leiding wordt alle kennis en kunde binnen het concern gefocust op voortdurende verbetering.

Voorbeeld

Wat Van Houten met Philips voor elkaar heeft gekregen, is echt een mooi voorbeeld van ondernemerschap. Daarmee is Philips wat mij betreft tevens een voorbeeld voor andere bedrijven in Nederland. Ook als je het moeilijk hebt, omdat de markten waarop je actief bent stagneren, zijn er mogelijkheden. Maar dan is een open oog voor innovatie en de snelle veranderingen die nu plaatsvinden wel een vereiste. Daarom is wat Van Houten met Philips heeft gedaan meer dan een mooie inspiratiebron: het is een vingerwijzing. Dat je bedrijf op koers houden nu meer dan ooit van belang is. En hoe je zelfs garen kunt spinnen bij de mogelijkheden die de huidige technologische revolutie biedt.

Robert Schuckink Kool, Bright New World

