Premium Het beste van De Telegraaf

Branche: plan ’gratis kinderopvang’ moet eerlijker en beter

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

’Het doel moet zijn dat ieder kind toegang heeft tot passende opvang in de buurt.’ Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Nu de ’bijna gratis’ kinderopvang is uitgesteld van 2025 naar 2027, verlangt de sector dat het inmiddels omstreden plan ook inhoudelijk aangepast wordt. „Het huidige plan is met stoom en kokend water tot stand gekomen en daar is nog nooit iemand blij van geworden.”