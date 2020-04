Chipmaker NXP voorziet kwartaalverlies tot 237 miljoen dollar

De onderneming denkt dat de omzet in het tweede kwartaal van 2020 met zo'n 20 procent terugvalt tot circa 1,8 miljard dollar. In het eerste kwartaal van het jaar kwam de omzet van NXP uit op iets meer dan 2 miljard dollar. Dat bedrag kwam overeen met een eerdere prognose van de onderneming begin april. Het operationele resultaat was 68 miljoen dollar positief.

NXP verdiende vorig jaar bijna de helft van zijn centen met de afzet aan de autosector. Door de coronacrisis hebben automakers wereldwijd fabrieken gesloten. Ook worden minder auto's verkocht. In het eerste kwartaal viel de omzet van chips voor de autosector bij NXP met 4 procent terug tot 994 miljoen dollar.