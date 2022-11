Premium Het beste van De Telegraaf

Moederbedrijf AH gaat leveranciers manen tot klimaatvriendelijk gedrag

Door Pascal Kuipers Kopieer naar clipboard

Albert Heijn wil in 2030 dat 60% van alle eiwithoudende items die het verkoopt van plantaardig eiwit is gemaakt. Ⓒ ANP/HH Ahold Delhaize… 28.035 -0.23 %

Zaandam - Leveranciers van Albert Heijn - ook die van de A-merken - moeten werk maken van verduurzaming van hun processen en inkoop, willen ze in het schap blijven staan bij de blauwe supermarktformule. Dat geldt ook voor leveranciers van andere merken van moederbedrijf Ahold Delhaize in Nederland en wereldwijd. Ahold Delhaize wil haar CO2-uitstoot in 2030 met 37% hebben verlaagd ten opzichte van 2020. Het is een tussenstap naar volledig emissieloos in 2050.