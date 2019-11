Unilever-chairman treedt per direct terug

Dat meldt Unilever woensdagochtend voorbeurs. Dekkers zegt zich te willen concentreren op zijn groeiende verantwoordelijkheden als oprichter en voorzitter van investerings- en adviesbureau Novalis LifeSciences.

De Nederlands-Amerikaanse zakenman, afkomstig uit de farmacie, blijft wel aan als commissaris. Dekkers werkte sinds april 2016 als chairman en sparring partner van de inmiddels eveneens afgetreden bestuursvoorzitter Paul Polman.

Dekkers werkte voor zijn komst naar Unilever zes jaar in de top van het Duitse chemieconcern Bayer.

In een verklaring woensdag stelt Dekkers dat zijn vertrek een „moeilijk besluit is geweest”.

Voormalig AkzoNobel-chairman Nils Anders, vanaf april 2015 actief in de raad van commissarissen bij Unilever en voorheen ceo bij A.P. Moller/Maersk en bestuurder bij Carlsberg, neemt zijn taken over. Daarnaast is Anders commissaris bij het Britse olie- en gasconcern BP en president-commissaris bij de Deense retailer Salling Group. Hij legt die beide functies neer, meldt Unilever.