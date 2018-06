DAS-directeur weg om meningsverschil

Pouw was 21 jaar topman van DAS. Operationeel directeur Hanneke Jukema is voorgedragen om hem op te volgen. Zij werkt sinds vorig jaar bij DAS. Eerder was ze topvrouw van de verzekeringstak van ABN AMRO. Haar benoeming moet nog goedgekeurd worden door De Nederlandsche Bank (DNB) en de centrale ondernemingsraad van DAS.

