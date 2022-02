Rabobank versterkt top met fraudebestrijder

Rabobank maakte de uitbreiding van de groepsdirectie donderdag bekend bij de publicatie van de jaarcijfers over 2021. De bank kreeg eerder een dwangsom opgelegd van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) omdat de controle op witwaspraktijken bij de consumentendivisie niet op orde is.

„Hoewel verbeteringen zijn aangebracht, erkennen we dat we de tekortkomingen nog niet afdoende hebben verholpen om op adequate wijze te voldoen aan de vereisten van de Wwft”, stelt bestuursvoorzitter Wiebe Draijer. „We zetten daarom onze inspanningen onverminderd voort om verder te bouwen aan een robuuste en toekomstbestendige KYC-organisatie. Om dat te versterken, creëren we een nieuwe positie in onze groepsdirectie met specifieke focus op KYC-compliance.”

Tik op vingers

Eind vorig jaar kreeg Rabobank van DNB een tik op de vingers vanwege tekortkomingen bij het voorkomen van witwaspraktijken bij de consumentendivisie. Dit volgde na een eerder al opgelegde dwangsom van €500.000. Uiterlijk 15 december 2023 moet Rabobank zijn zaakjes nu van DNB op orde hebben. Er wordt ook een ‘punitief handhavingstraject’ gestart, waarvan Rabobank stelt dat de uitkomst nog onbekend is.

Rabobank stelt tussen 2016 tot 2021 in totaal al €1600 miljoen te hebben gestoken in witwasbestrijding. Bij de bank werken nu inmiddels 4900 witwasbestrijders. Rabobank zet nu nog eens €249 miljoen opzij om de tekortkomingen bij de consumentendivisie op te lossen. Onder meer de klantdossiers en transactiemonitoring zijn in de ogen van DNB niet op orde.