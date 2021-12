Premium Het beste van De Telegraaf

’Opdracht aan iedereen’ Het langetermijnplan van Den Haag: andere manier van leven nu corona veel langer blijft

Door Martin Visser

Amsterdam - Achter de schermen werkt Den Haag aan een langetermijnplan: hoe gaan we leven met corona? In brainstormsessies denken 150 ’creatieve en kritische geesten’ mee. De boodschap zal zijn: Nederlanders zijn zelf aan zet. Iedereen moet zijn leven aanpassen aan corona. Familiereünies in de zomer, kleine theatervoorstellingen in de winter, thuisonderwijs bij een nieuwe lockdown. „Dit is een opdracht aan iedereen.”