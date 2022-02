Premium Het beste van De Telegraaf

Column: we hebben te veel, minder is het nieuwe meer

Door Danielle Braun

De bevoorrechte mens heeft te veel spullen, een overprikkeld hoofd en stress. Onze gekapitaliseerde samenleving heeft de focus gelegd op bezit als graadmeter van geluk. Spullen, een goed huis, geld en voldoende eten zijn inderdaad eerste levensbehoeften, en zeker als je ze niet hebt weet je dat maar al te goed. Maar inmiddels lijken we ver over ons optimum heen en is depressie en stress volksziekte nummer één terwijl pakjesbezorgers af- en aan rennen met nieuwe spulletjes die ons tijdelijk van een drupje kopersdopamine voorzien.