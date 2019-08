'Afwachtend begin voor Beursplein 5'

Funderingsspecialist Sif Holding behaalde in de eerste jaarhelft meer omzet, bij een iets lager bedrijfsresultaat. Vorige week werd nog bekend dat het Amerikaanse windmolenpark Vineyard Wind in Massachusetts waar Sif aan meewerkt, vertraging oploopt. Het is volgens het bedrijf nog niet duidelijk wat de financiële impact van die vertraging gaat worden.

NIBC boekte in het afgelopen halfjaar hogere nettorentebaten dan een jaar eerder. De financieel dienstverlener verkocht onder andere meer hypotheken. De inkomsten uit commissies en investeringen daalden en het bedrijf was meer geld kwijt aan personeel. De nettowinst daalde licht ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018.

Alfen

Ook Alfen kwam met cijfers. Het bedrijf uit Almere deed vooral goede zaken met laadpalen voor elektrische auto's en slimme energienetwerken en wist de omzet en winstgevendheid in de eerste jaarhelft flink te verhogen. Alfen kijkt ook met vertrouwen naar de toekomst. Het bedrijf herhaalde zijn omzetdoel van 135 miljoen tot 145 miljoen euro voor dit jaar.

De aandelen Besi en ASMI zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. De analisten van NIBC verlaagden de aanbevelingen voor beide chipbedrijven. Volgens de kenners moet de sector waarbinnen de twee bedrijven zich bewegen niet worden gezien als "goedkoop" en zullen geopolitieke problemen de markt de komende maanden beïnvloeden.

Koersen

De Europese beurzen sloten dinsdag overwegend hoger. De AEX-index steeg 0,7 procent tot 547,28 punten en de MidKap klom 0,5 procent tot 796,19 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,7 procent. Londen ging licht omlaag. Wall Street deed een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent lager op 25.777,90 punten. De brede S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq zakten 0,3 procent.

De euro was 1,1086 dollar waard tegen 1,1089 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent meer op 55,59 dollar. Brentolie steeg 0,9 procent in prijs tot 60,04 dollar per vat.