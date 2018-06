'VS wil productieverhoging oliekartel OPEC'

Waarschijnlijk wil Washington op die manier iets doen aan de hoge brandstofprijzen in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse verzoek zou zijn besproken tijdens een bijeenkomst van Arabische olieministers in Koeweit afgelopen weekeinde. In april haalde president Donald Trump op Twitter nog uit naar de OPEC, waarbij hij het kartel ervan beschuldigde de olieprijzen kunstmatig hoog te houden.

De olieprijzen zijn gestegen naar het hoogste niveau in ruim drie jaar mede door de productiebeperkende maatregelen van de OPEC samen met Rusland, en het besluit van Trump om de sancties tegen Iran opnieuw in te stellen. Saudi-Arabië en Rusland zouden van plan zijn in de tweede helft van dit jaar de productie geleidelijk te verhogen met 1 miljoen vaten per dag.