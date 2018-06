Philips stelt omwisselverhouding vast

Amsterdam - Philips heeft de omwisselverhouding van zijn dividend over afgelopen jaar vastgesteld. Het zorgtechnologiebedrijf betaalt een nieuw aandeel uit per 44,3 dividendrechten van aandelen. De omwisselkoers is bepaald aan de hand van de naar het volume gewogen gemiddelde koers van verhandelde Philips-aandelen op Euronext Amsterdam van 30 mei tot en met 1 juni.