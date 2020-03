Deze Nederlandse startups behoren tot de top van Europa

In de nieuwe top 2000 van de Financial Times worden alle Europese bedrijven vergeleken. Bovenin staan de snelste stijgers in omzetgroei over de periode van 2015 tot en met 2018. Het gaat om ondernemers die startten met €1,5 miljard omzet. Aan kop gaat de Britse fintechbank OakNorth Bank met 621% groei per jaar, met tweehonderd medewerkers en

Achter Deelit Ventures (plaats 17) en Pastbook (20), staan Zonneplan (38), advertentebedrijf Grapevine (66) en Circle Imperium (151), een mediabedrijf, gevolgd door technologie-startup Widget Brain Holding (152) en e-commercebedrijf Sendcloud (177).

Fietsenleverancier VanMoof volgt op afstand, op plaats 433 met eind 2018 €10,70 miljoen omzet.