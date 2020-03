Geen bonussen bij grootste bank Italië

Dat maakte de grootste bank van Italië dinsdagavond bekend. Het topmanagement van UniCredit heeft volgens de bank op eigen initiatief de raad van commissarissen meegedeeld af te zien van een bonus over 2020. Het geld zal worden gedoneerd aan door de UniCredit Foundation gesteunde maatschappelijke doelen.

UniCredit maakte zondagavond al bekend om de dividenduitkering over 2019 op te schorten. De bank stelt de winstdeling niet uit, zoals de Europese Centrale Bank (ECB) de bankensector had verzocht, maar schrapte die volledig. Gedupeerde aandeelhouders kunnen bij UniCredit als compensatie een rentevrije lening krijgen.

De vraag is wel hoe hoog de bonussen voor de UniCredit-top over 2020 zullen zijn. De economie in thuisland Italië is bijzonder zwaar geraakt door de coronacrisis, waardoor het bankwezen zich schrap zet voor zware verliezen op leningen. Het land vreest zonder Europese hulp zelfs kopje onder te gaan. Ook in de rest van Europa, waar UniCredit actief is, zucht de economie onder de financiële gevolgen van de pandemie.