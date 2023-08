Een op vijf werkenden krijgt te maken met wangedrag van baas of collega’s

Amsterdam - Een op de vijf werkenden heeft vorig jaar te maken gehad met pesten, intimidatie of andere vormen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. In de eerste helft van dit jaar lag dat aantal nog hoger: toen klaagde bijna een kwart van de werknemers daarover. Het aantal meldingen van ongewenst seksueel gedrag is ten opzichte van heel 2022 verdubbeld.

Collega’s die schreeuwen of pesten zijn geen uitzondering. Ⓒ Getty Images